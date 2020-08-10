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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в прошлом сезоне
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Португалец помог своему клубу выиграть Серию А. Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне-2019 / 20.В источнике
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Криштиану Роналду - игрок сезона в «Ювентусе»

ODDS.ru 07:48
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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса»

Газета.Ru 07:48
alt

Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в прошлом сезоне

Советский спорт 07:36
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