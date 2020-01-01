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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в прошлом сезоне
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«Ювентус» определил лучшего игрока клуба минувшего сезона. Им стал нападающий Криштиану Роналду.В источнике
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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в прошлом сезоне

Metaratings 08:50
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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в прошлом сезоне

Советский спорт 07:36
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Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/2020

Чемпионат 07:26
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