НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Роналду показал свою новую прическу
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
  • TUT.BY
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sport24.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал свою новую прическу. Фотографию футболист опубликовал в твиттере.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Одобряете?» Роналду показал новый имидж

Матч ТВ 13:31
alt

«Одобряете?» Роналду показал новый имидж

Sportbox.RU 13:31
alt

Роналду сменил имидж и показал новую прическу

Metaratings 13:23
реклама
Главное
Новости