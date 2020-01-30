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Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков в Instagram
OvideO.ru
  • Пятый канал0:35
Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.В источнике
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У Роналду насчитали десятки миллионов фейковых подписчиков в Instagram

Lenta.ru вчера в 13:09
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Свыше 50 млн подписчиков Роналду в Instagram оказались фейками

Газета.Ru вчера в 13:08
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Свыше 50 млн аккаунтов в «Инстаграме», подписанных на Роналду, оказались фейковыми

Чемпионат вчера в 11:59
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