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Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером
Super.ru
  • Деловое.ТВ0:26
В начале года спортсмен побил рекорд по подписчикам в Instagram. Ронадлу не удалось стать первым в мире спортсменом-миллиардером, его опередил американский гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер из США.В источнике
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Подробнее о событии
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Роналду — первый футболист в истории c доходом в миллиард долларов. На чем он зарабатывает помимо футбола

Sport24.ru 5 июня в 14:00 
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Миллиардер из трущоб. Как доходы Роналду пробили отметку с девятью нулями

Советский спорт 5 июня в 10:00
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Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером

Футбол России 5 июня в 07:03
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