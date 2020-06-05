Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером

В начале года спортсмен побил рекорд по подписчикам в Instagram. Ронадлу не удалось стать первым в мире спортсменом-миллиардером, его опередил американский гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер из США.