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Бомбардир.руБомбардир.ру
Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
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Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.В источнике
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Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру

Советский спорт 13:26 
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Роналду станет первым футболистом и третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру

Sport24.ru 12:48 
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Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Бомбардир.ру 11:35
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