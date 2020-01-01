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Роналду поделился видео красивого гола с тренировки
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил видео своего гола на тренировке.В источнике
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Роналду готовится к возобновлению сезона и кладет эффектные мячи. Видео

Спорт-Экспресс 18:14
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Криштиану Роналду забивает эффектные голы на тренировке. Видео

Чемпионат 15:24
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Роналду поделился видео красивого гола с тренировки

Soccernews.ru 14:32
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