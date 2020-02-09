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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
SportLand24.ru
  • Мой Брянск0:49
Форвард гостей Криштиану Роналду имел несколько шансов, чтобы забить, и одним из них воспользовался на 65-й минуте, точно пробив после череды финтов. Португалец забил в 10-м матче Серии А подряд, что является новым рекордом турнира.В источнике
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С чего всё начиналось
«Это не тот результат, которого мы хотели, но мы должны продолжать усердно работать для достижения общих целей», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 01:13
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Роналду: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

SportLand24.ru 03:56
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«Не тот результат, которого хотели». Криштиану Роналду — о поражении от «Вероны»

Спорт-Экспресс вчера в 23:25
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Роналду — о поражении в матче с «Вероной»: не тот результат, которого хотел «Ювентус»

Чемпионат 01:13
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