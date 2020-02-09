Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

Форвард гостей Криштиану Роналду имел несколько шансов, чтобы забить, и одним из них воспользовался на 65-й минуте, точно пробив после череды финтов. Португалец забил в 10-м матче Серии А подряд, что является новым рекордом турнира.