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Роналду во вторник вернется в Турин
Газета.Ru
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в Турин, сообщает Football Italia. По информации источника, прибытие 35-летнего португальца в Италию ожидается во вторник, 28 апреля.В источнике
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Подробнее о событии
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Record: Роналду проведет на Мадейре еще несколько дней

Sportbox.RU 16:47
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Record: Роналду проведет на Мадейре еще несколько дней

Матч ТВ 16:47
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Record опроверг собственное сообщение о возвращении Роналду в Турин

Спорт-Экспресс 16:27
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