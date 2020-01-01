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Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд
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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.В источнике
Подробнее о событии
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Роналду проиграл 2 финала подряд впервые в клубной карьере

Sports.ru 00:20
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Впервые Роналду проиграл в двух финалах кряду

Спорт-Экспресс вчера в 20:54
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Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Чемпионат вчера в 20:21
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