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Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд
ODDS.ru
  • МИР 242:08
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.В источнике
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Подробнее о событии
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Роналду получил худшую оценку от СМИ за матч с «Наполи»

Матч ТВ 05:50
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Роналду получил худшую оценку от СМИ за матч с «Наполи»

Sportbox.RU 05:50
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Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд

Soccernews.ru 03:28
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