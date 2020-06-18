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Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд
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Примечательно, что форвард туринцев Криштиану Роналду впервые за карьеру проиграл в двух финалах подряд.В источнике
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Подробнее о событии
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Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Газета.Ru 08:00
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Роналду получил худшую оценку от СМИ за матч с «Наполи»

Матч ТВ 05:50
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Роналду получил худшую оценку от СМИ за матч с «Наполи»

Sportbox.RU 05:50
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