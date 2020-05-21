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12 лет назад в Москве состоялся легендарный финал Лиги чемпионов
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21 мая в Лужниках в 22:45 по московскому времени в присутствии 69 тысяч болельщиков встретились «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и «Челси» Авраама Гранта.В источнике
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Роналду вспомнил победу в финале Лиги чемпионов в «Лужниках»: «12 лет назад»

Sport24.ru 16:46 
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Роналду вспомнил победу в ЛЧ-2008 с «МЮ»: «12 лет назад 🏆🙏»

Sports.ru 16:33
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«12 лет назад». Роналду вспомнил победу «Манчестер Юнайтед» в московском финале ЛЧ

Чемпионат 16:16
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