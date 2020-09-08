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Швеция — Португалия 0:2
Евро-футбол.ру
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Португальский футболист Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим 100 мячей и более за национальную команду. Роналду во вторник отметился 100-м голом за сборную Португалии в матче Лиги наций с командой Швеции.В источнике
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Подробнее о событии
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Роналду - о 100 голах за сборную: впереди рекорд. Иду шаг за шагом

Футбол России 02:24
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Матч ТВ вчера в 23:49
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