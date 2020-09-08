Швеция — Португалия 0:2

Португальский футболист Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим 100 мячей и более за национальную команду. Роналду во вторник отметился 100-м голом за сборную Португалии в матче Лиги наций с командой Швеции.