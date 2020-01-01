НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовСевилья — Рома 2:0Роналду накануне возобновления Лиги чемпионов сменил имиджЗидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧГазизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеMetaratingsРоспотребнадзор не намерен сокращать срок карантина для клубов РПЛMetaratings9MetaratingsСпорт день за днемРБК спортSports.ruФутбол РоссииRT на русскомBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руМатч ТВПрезидент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о встрече клубов с представителями Роспотребнадзора, которая прошла в формате видеоконференции.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Роспотребнадзор не намерен сокращать срок карантина для клубов РПЛMetaratings 14:56Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина для клубов РПЛ с 14 до 7 днейЧемпионат 14:30Прядкин рассказал о встрече клубов РПЛ с представителем РоспотребнадзораФутбол России 14:23рекламаГлавноеБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовСевилья — Рома 2:0Роналду накануне возобновления Лиги чемпионов сменил имиджЗидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧГазизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеНовости