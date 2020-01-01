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Роспотребнадзор не намерен сокращать срок карантина для клубов РПЛ
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Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о встрече клубов с представителями Роспотребнадзора, которая прошла в формате видеоконференции.В источнике
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Календарь за два дня. Руководители РПЛ высказались о старте сезона

ТАСС Спорт 17:20
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Роспотребнадзор не намерен сокращать срок карантина для клубов РПЛ

Metaratings 14:56
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Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина для клубов РПЛ с 14 до 7 дней

Чемпионат 14:30
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