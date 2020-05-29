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Роспотребнадзор разрешил допуск болельщиков на футбольные матчи
Евро-футбол.ру
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Чемпионат России планируется возобновить с 21 июня Роспотребнадзор принял решение относительно проведения чемпионата России по футболу.В источнике
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Как РПЛ будет возвращать болельщиков на стадионы? Расскажем в нашей рассылке «Больше чем спорт». Подписывайтесь ✅

Sports.ru 10:20
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Рестарт РПЛ со зрителями — дикость или топ-идея? Эпидемиологический баттл авторов Sport24

Sport24.ru 06:50 
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РПЛ возвращается со зрителями! Кого пустят на стадион?

Спорт-Экспресс 07:00
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