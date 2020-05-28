Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Роспотребнадзор также разрешил пускать на матчи зрителей.В источнике Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент для болельщиков. Мы будем думать.Sports.ru09:21