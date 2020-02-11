Российская Премьер-Лига получит новое название
Новое название получит Российская Премьер-Лига, сообщает Bеtting Insidеr со ссылкой на свой источник. Это связано с тем, что у РПЛ появится новый титульный спонсор — «Тинькофф Банк». Поэтому теперь соревнования будут называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».В источнике Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами — ну это что? Такие деньги получают — и? Стыдоба.