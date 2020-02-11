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Российская Премьер-Лига получит новое название
Rusbase
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Новое название получит Российская Премьер-Лига, сообщает Bеtting Insidеr со ссылкой на свой источник. Это связано с тем, что у РПЛ появится новый титульный спонсор — «Тинькофф Банк». Поэтому теперь соревнования будут называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».В источнике
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Олег Тиньков
Российский предприниматель
Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами — ну это что? Такие деньги получают — и? Стыдоба.
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