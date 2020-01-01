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Российская футболистка Карпова покинула «Севилью»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru
  • Metaratings
  • РБК
Испанская "Севилья" объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Помимо Карповой, "Севилью" покинули еще семь футболисток.В источнике
Подробнее о событии
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Российская футболистка Карпова покинула испанскую «Севилью»

Sport.ru 12:43
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Россиянка Надежда Карпова покинула «Севилью»

Чемпионат 12:12
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«Севилья» объявила об уходе Карповой

Sports.ru 12:12
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