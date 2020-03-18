РПЛ рассматривает две даты возобновления чемпионата России
РПЛ рассматривает варианты с возобновлением розыгрыша чемпионата России по футболу с 3 мая или 17 мая. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на собственный источник, выбор между ними будет сделан в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в России.В источнике
С чего всё начиналось
С большой долей вероятности сезон в РПЛ не будет возобновлен 10 апреля — именно до этого срока действует запрет на проведение всех футбольных соревнований в стране. По данным matchtv.ru, РПЛ реально рассматривает две резервные даты рестарта сезона — 3 мая и 17 мая.