НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Тульский футболТульский футбол
РПЛ рассматривает две даты возобновления чемпионата России
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Piter.tv
  • Петербургский дневник
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
РПЛ рассматривает варианты с возобновлением розыгрыша чемпионата России по футболу с 3 мая или 17 мая. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на собственный источник, выбор между ними будет сделан в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в России.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Наиболее вероятные даты возобновления Тинькофф РПЛ — 3 и 17 мая

С большой долей вероятности сезон в РПЛ не будет возобновлен 10 апреля — именно до этого срока действует запрет на проведение всех футбольных соревнований в стране. По данным matchtv.ru, РПЛ реально рассматривает две резервные даты рестарта сезона — 3 мая и 17 мая.
Матч ТВ вчера в 15:49
Подробнее о событии
alt

«Матч ТВ»: сезон РПЛ скорее всего будет возобновлен 3-го или 17-го мая

Футбол России 07:44
alt

РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона 3 или 17 мая

Советский спорт 05:34 
alt

Названы вероятные даты возобновления РПЛ

Soccernews.ru 05:22
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости