РПЛ рассматривает две даты возобновления чемпионата России

РПЛ рассматривает варианты с возобновлением розыгрыша чемпионата России по футболу с 3 мая или 17 мая. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на собственный источник, выбор между ними будет сделан в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в России.