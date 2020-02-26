НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Российская премьер-лига представила новый кубок
Спорт уик-энд
  • Вести.Ru3:41
  • Телеканал Санкт-Петербург0:29
  • Мой Брянск0:49
Российская премьер-лига (РПЛ) официально представила новый чемпионский кубок. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте РПЛ. Отмечается, что новый трофей полностью выполнен из металла.В источнике
21
Подробнее о событии
alt

Состоялась презентация нового чемпионского кубка РПЛ. ФОТО

Sport.ru 11:59
alt

РПЛ представила новый трофей за победу в чемпионате

Sport24.ru 11:56 
alt

В РПЛ новый кубок: дизайн от студии Лебедева, золото – внутри. Впечатляет!

Sports.ru 12:49
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости