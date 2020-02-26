НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛВ РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-ЛигиРПЛ обратилась к РФС с предложением о расширении лигиПрядкин: есть идея создать гимн РПЛРПЛ. Превью. Борьба за еврокубки и медалиГлавноеРеал — Манчестер Сити 1:2Мария Шарапова объявила о завершении карьеры«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очкаРоссиянка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеВечерняя МоскваРоссийская премьер-лига представила новый кубокСпорт уик-энд314Вести.Ru3:41Телеканал Санкт-Петербург0:29Мой Брянск0:49Российская премьер-лига (РПЛ) официально представила новый чемпионский кубок. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте РПЛ. Отмечается, что новый трофей полностью выполнен из металла.В источнике Комментировать21Подробнее о событии Состоялась презентация нового чемпионского кубка РПЛ. ФОТОSport.ru 11:59РПЛ представила новый трофей за победу в чемпионатеSport24.ru 11:56 В РПЛ новый кубок: дизайн от студии Лебедева, золото – внутри. Впечатляет!Sports.ru 12:49рекламаЕщё по теме«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛВ РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-ЛигиРПЛ обратилась к РФС с предложением о расширении лигиПрядкин: есть идея создать гимн РПЛРПЛ. Превью. Борьба за еврокубки и медалиГлавноеРеал — Манчестер Сити 1:2Мария Шарапова объявила о завершении карьеры«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очкаРоссиянка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеНовости