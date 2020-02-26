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Российская премьер-лига представила новый трофей турнира
Радио Зенит
  • Вести.Ru3:41
  • Телеканал Санкт-Петербург0:29
  • Мой Брянск0:49
Состоялась презентация нового кубка, который получит победитель турнира Российской премьер-лиги. Новый кубок полностью выполнен из латуни, которую покрывает сплав золота и никеля. Кубок представляет собой переплетенный лентами футбольный мяч, на котором изображена эмблема Российской премьер-лиги.В источнике
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Сергей Прядкин
Зачем нужен новый трофей? В 2018 году уже был ребрендинг РПЛ и была создана программа визуального изменения всех атрибутов, одним из которых является кубок чемпионов. Также есть идея создания гимна РПЛ, чтобы его воспринимали также как гимн Лиги Чемпионов.
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Состоялась презентация нового чемпионского кубка РПЛ. ФОТО

Sport.ru вчера в 11:59
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РПЛ представила новый трофей за победу в чемпионате

Sport24.ru вчера в 11:56 
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В РПЛ новый кубок: дизайн от студии Лебедева, золото – внутри. Впечатляет!

Sports.ru вчера в 12:49
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