Зачем нужен новый трофей? В 2018 году уже был ребрендинг РПЛ и была создана программа визуального изменения всех атрибутов, одним из которых является кубок чемпионов. Также есть идея создания гимна РПЛ, чтобы его воспринимали также как гимн Лиги Чемпионов.