Российская премьер-лига представила новый трофей турнира
Состоялась презентация нового кубка, который получит победитель турнира Российской премьер-лиги. Новый кубок полностью выполнен из латуни, которую покрывает сплав золота и никеля. Кубок представляет собой переплетенный лентами футбольный мяч, на котором изображена эмблема Российской премьер-лиги.В источнике Зачем нужен новый трофей? В 2018 году уже был ребрендинг РПЛ и была создана программа визуального изменения всех атрибутов, одним из которых является кубок чемпионов. Также есть идея создания гимна РПЛ, чтобы его воспринимали также как гимн Лиги Чемпионов.