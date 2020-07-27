НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСерия А показала новый мяч на следующий сезонМатиас Норманн признан лучшим игроком сезона в составе «Ростова»«Динамо» станет третьей командой — участницей Лиги Европы из РоссииНовый сезон Российской премьер-лиги начнется 8-9 августа«Первый канал» покажет матч за Суперкубок РоссииГлавное«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» ЛовренаЛуческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистовЧимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFCТатар-информРоссийская премьер-лига представила официальный мяч нового сезонаФутбол России7Футбол РоссииMetaratingsРБК спортТатар-информСпорт БИЗНЕС OnlineГазета.RuPROСПОРТ КазахстанРПЛ и компания Nike представили новый официальный мяч сезона 2020/2021.В источнике Комментировать4Подробнее о событии РПЛ представила мяч на новый сезонСпорт-Экспресс 08:48РПЛ представила новый мяч на сезон-2020/21Metaratings 08:42РПЛ представила мяч на сезон-2020/21Футбол России 08:37рекламаЕщё по темеСерия А показала новый мяч на следующий сезонМатиас Норманн признан лучшим игроком сезона в составе «Ростова»«Динамо» станет третьей командой — участницей Лиги Европы из РоссииНовый сезон Российской премьер-лиги начнется 8-9 августа«Первый канал» покажет матч за Суперкубок РоссииГлавное«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» ЛовренаЛуческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистовЧимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFCНовости