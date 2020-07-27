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Российская премьер-лига представила официальный мяч нового сезона
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РПЛ и компания Nike представили новый официальный мяч сезона 2020/2021.В источнике
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РПЛ представила мяч на новый сезон

Спорт-Экспресс 08:48
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РПЛ представила новый мяч на сезон-2020/21

Metaratings 08:42
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РПЛ представила мяч на сезон-2020/21

Футбол России 08:37
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