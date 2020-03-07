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Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Чемпионат
  • Eurosport.ru3:28
  • Piter.tv0:46
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.В источнике
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