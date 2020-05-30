НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков высказался по поводу слухов о его возвращении в «Спартак»Дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить «Фортуну» в бундеслигеФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуПрямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утраШироков назвал чистым мудаком бывшего тренера «Спартака»Дни24В России могут переименовать футбольные лигиДни2421Дни24RT на русскомНева СпортSoccernews.ruТульский футболSports.ruВести.RuСпорт БИЗНЕС OnlineMetaratingsSoccer.ruЕвро-футбол.руSportbox.RUГЛАС.RULiveSport.ruГазета.RuFootballHDФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruSport24.ruСпорт уик-эндКазанские ведомостиВ России в течении года могут переименовать существующие футбольные лиги ради их привидения к единому неймингу. Сведения предоставил Денис Соловьев, возглавляющий комитет РФС.В источнике Комментировать18Подробнее о событии РФС перед стартом сезона-2021/22 может поменять название РПЛФутбол на Куличках 07:39Российские футбольные лиги планируют переименовать в 2021 годуТульский футбол 08:25Гамула: переименование лиг? Чем проще, тем лучшеФутбол России 09:08рекламаГлавноеГлушаков высказался по поводу слухов о его возвращении в «Спартак»Дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить «Фортуну» в бундеслигеФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуПрямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утраШироков назвал чистым мудаком бывшего тренера «Спартака»Новости