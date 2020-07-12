Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В рамках титульного боя россиянин встретился с бразильцем Жозе Алдо. Поединок состоялся в рамках турнира промоушена под номером 251, который впервые проходит на "Бойцовском острове".