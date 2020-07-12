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Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Чемпионат
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Российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В рамках титульного боя россиянин встретился с бразильцем Жозе Алдо. Поединок состоялся в рамках турнира промоушена под номером 251, который впервые проходит на "Бойцовском острове".В источнике
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С чего всё начиналось
Российский боец Петр Ян нокаутом выиграл бой у бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе, информация опубликована в официальном Инстаграм промоушена.
Полит.ру 04:01
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