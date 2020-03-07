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Российский футбольный союз оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 425 тысяч
Metaratings
  • Мой Брянск0:41
Российский футбольный союз оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 425 тысяч 225 рублей за поведение фанатов на игре.В источнике
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КДК РФС оштрафовал Гончаренко на 10 тысяч рублей по итогам кубкового матча со «Спартаком»

Советский спорт 05:27 
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей, ЦСКА — на 225 тыс. рублей

Sport.ru 04:59
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«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей, ЦСКА – на 225 тысяч по итогам дерби

Sports.ru 04:12
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