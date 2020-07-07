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Российский голкипер Митрюшкин может перейти в «Монако»
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Экс-вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин может стать игроком «Монако». В конце июля голкипер покинул ряды швейцарского «Сьона». Как сообщает «Спорт-экспресс», Митрюшкин уже тренировался с «монегасками».В источнике
С чего всё начиналось
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Митрюшкин в «Монако». Экс-вратарь «Спартака» тренируется с Головиным

Предполагалось, что летом он переедет в Монако. Митрюшкин — воспитанник ростовского СКА и «Спартака». В 2013 году в составе юношеской сборной России (игроки до 17 лет) он вместе с Головиным стал чемпионом Европы.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
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Экс-футболист «Спартака» Митрюшкин может стать одноклубником Головина

Вести.Ru 02:30
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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако»

Sport24.ru вчера в 20:31 
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СМИ: Российский голкипер Митрюшкин тренируется с «Монако»

Матч ТВ вчера в 14:44
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