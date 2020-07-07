Российский голкипер Митрюшкин может перейти в «Монако»
Экс-вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин может стать игроком «Монако». В конце июля голкипер покинул ряды швейцарского «Сьона». Как сообщает «Спорт-экспресс», Митрюшкин уже тренировался с «монегасками».В источнике
С чего всё начиналось
Предполагалось, что летом он переедет в Монако. Митрюшкин — воспитанник ростовского СКА и «Спартака». В 2013 году в составе юношеской сборной России (игроки до 17 лет) он вместе с Головиным стал чемпионом Европы.