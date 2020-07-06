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Российский вратарь Митрюшкин тренируется с «Монако»
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Бывший вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин тренируется с футбольным клубом "Монако".В источнике
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Бывший вратарь «Спартака» тренируется с «Монако»

Спорт день за днем 15:29
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СМИ: Российский голкипер Митрюшкин тренируется с «Монако»

Матч ТВ 14:44
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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин тренируется с «Монако» («Спорт-Экспресс»)

Sports.ru 14:44
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