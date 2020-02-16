Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ

Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между "Тампой" и "Филадельфией", завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33. Россиянин обновил уникальный клубный рекорд — с ним команда не проигрывала в основное время 21 поединок подряд.