Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ
Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между "Тампой" и "Филадельфией", завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33. Россиянин обновил уникальный клубный рекорд — с ним команда не проигрывала в основное время 21 поединок подряд.В источнике
С чего всё начиналось
Российский вратарь клуба «Тампа» Андрей Василевский стал шестым в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (NHL) США голкипером, не проигрывающим в основное время, как минимум 21 встречу подряд, сообщает NHL на своей официальной странице в Twitter.