НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
iReactoriReactor
Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Новый Век
  • Профиль
  • Вести.Ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Российская газета
  • ТК Звезда
  • Чемпионат
  • Известия
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • ProstoProSport
  • ИноПроСпорт
  • Sport24.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт день за днем
  • Вечерняя Москва
  • LiveResult.Ru
Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между "Тампой" и "Филадельфией", завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33. Россиянин обновил уникальный клубный рекорд — с ним команда не проигрывала в основное время 21 поединок подряд.В источнике
10
С чего всё начиналось
Российский вратарь клуба «Тампа» Андрей Василевский стал шестым в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (NHL) США голкипером, не проигрывающим в основное время, как минимум 21 встречу подряд, сообщает NHL на своей официальной странице в Twitter.
ТК Звезда 01:23
Подробнее о событии
alt

Василевский — шестой вратарь в НХЛ по длительности серии без поражений в основное время

RT на русском 03:04
alt

Кучеров вернулся после травмы и набрал два очка. Но до второго «Арт Росс Трофи» ему далеко

Матч ТВ 02:44
alt

Андрей Василевский: «„Тампа“ пытается избежать чувства излишнего комфорта. Знаем, что случилось в прошлом году»

Sports.ru 02:57
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости