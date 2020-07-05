В российского футболиста попала молния на тренировке
Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте». Уточняется, что инцидент произошел на тренировке.В источнике
С чего всё начиналось
Вратарь клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги "Знамени Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию после попадания молнии, сообщается на странице команды в Instagram.