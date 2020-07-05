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В российского футболиста попала молния на тренировке
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Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте». Уточняется, что инцидент произошел на тренировке.В источнике
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С чего всё начиналось
Вратарь клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги "Знамени Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию после попадания молнии, сообщается на странице команды в Instagram.
Газета.Ru 02:39
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В голкипера клуба ПФЛ попала молния. Игрок в реанимации

Футбол России 04:06
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В 16-летнего вратаря клуба ПФЛ «Знамя Труда» попала молния. Игрок находится в реанимации

Sports.ru 03:32
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В 16-летнего игрока команды ПФЛ попала молния на тренировке. Футболист находится в реанимации

Sport24.ru 02:45 
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