В российского футболиста попала молния на тренировке

Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте». Уточняется, что инцидент произошел на тренировке.