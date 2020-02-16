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Российский вратарь вошел в историю НХЛ
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в историю турнира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL PR.В источнике
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С чего всё начиналось
Российский вратарь клуба «Тампа» Андрей Василевский стал шестым в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (NHL) США голкипером, не проигрывающим в основное время, как минимум 21 встречу подряд, сообщает NHL на своей официальной странице в Twitter.
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