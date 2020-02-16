Российский вратарь вошел в историю НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в историю турнира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL PR.