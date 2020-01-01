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Российскую премьер-лигу покажут в Испании
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ростов» и «Сочи» сумели договориться о проведении матча.В источнике
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Видеосервис Ла Лиги покажет матчи РПЛ в Испании

Sports.ru 07:32
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Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, на Кипре и в балканских странах

Чемпионат 06:45
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Матчи Тинькофф РПЛ будут транслироваться в Испании и на Балканах

Матч ТВ 06:42
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