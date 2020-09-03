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Российская газетаРоссийская газета
Россия — Сербия 0:0 (1-й тайм)
Общественная служба новостей
  • Москва 241:38
Тренерский штаб национальной команды России определился со стартовым составом на первый матч с году - против Сербии в рамках Лиги наций. Встреча на стадионе "Динамо" начнется в 21:45.В источнике
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Россия — Сербия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Sport.ru 13:44
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Шунин, Караваев и Бакаев - в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Футбол России 13:33
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Шунин и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Чемпионат 13:33
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