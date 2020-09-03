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Россия — Сербия 3:1
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На стадионе «Динамо» в Москве стартовал второй тайм матча первого тура Лиги наций Россия — Сербия. Замен в перерыве тренеры не сделали.В источнике
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Дзюба забил 26-й гол за сборную России и сравнялся с Бесчастных. Впереди только Кержаков

Sports.ru 15:59
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Дубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией

Sport24.ru 16:36 
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Сборная России обыграла Сербию, Дзюба оформил дубль

Футбол России 16:36
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