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Россия и Норвегия стали лидерами в общем зачете юниорского ЧМ

В Швейцарии завершился юниорский ЧМ по биатлону. Российская сборная завоевала 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Такой же результат показали норвежцы.