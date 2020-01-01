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Россия и Норвегия стали лидерами в общем зачете юниорского ЧМ
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В Швейцарии завершился юниорский ЧМ по биатлону. Российская сборная завоевала 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Такой же результат показали норвежцы.В источнике
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Россия и Норвегия стали лидерами в общем зачете юниорского ЧМ

Спорт день за днем 11:50
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Драчев о выступлении на ЮЧМ: «Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше. Но на сегодняшний день это великолепный результат»

Sports.ru 11:49
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5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе

Спорт-Экспресс 12:10
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