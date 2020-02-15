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Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Replyua.net
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Российский биатлонист Евгений Устюгов, ставший олимпийским чемпионом 2014 года в составе сборной России, признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Россиянин получил дисквалификацию. Кроме того, Устюгов теперь будет обязан вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады.В источнике
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Никогда такого не было и вот опять !!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи !!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014 !!!!! Весело веселье - тяжело похмелье !!!!
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Губерниев отреагировал на лишение Устюгова золота ОИ-2014

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