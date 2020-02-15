Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Российский биатлонист Евгений Устюгов, ставший олимпийским чемпионом 2014 года в составе сборной России, признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Россиянин получил дисквалификацию. Кроме того, Устюгов теперь будет обязан вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады.В источнике Никогда такого не было и вот опять !!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи !!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014 !!!!! Весело веселье - тяжело похмелье !!!!