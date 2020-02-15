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Биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи
TUT.BY
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Российского биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил и лишили золотой медали Олимпийских игр в Сочи, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Таким образом, Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014.В источнике
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С чего всё начиналось
Известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев иронично в своем Instagram прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:52
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Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Взгляд.ру 04:16 
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Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, Россия лишилась золота Сочи в эстафете

Спорт-Экспресс 02:57
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Губерниев о дисквалификации Устюгова: «Весело веселье – тяжело похмелье!»

Sports.ru 03:39
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