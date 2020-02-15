Биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи
Российского биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил и лишили золотой медали Олимпийских игр в Сочи, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Таким образом, Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014.В источнике
С чего всё начиналось
Известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев иронично в своем Instagram прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова.