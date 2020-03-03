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Россия может провести чемпионат мира по хоккею
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Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.В источнике
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Подробнее о событии
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🔥Россия может принять ЧМ-2020 по хоккею: его хотят перенести из Швейцарии из-за коронавируса

Sports.ru 15:10
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Президент IIHF допустил перенос чемпионата мира по хоккею в Россию

РБК 12:51
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Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Спорт день за днем 12:43
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