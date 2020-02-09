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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
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Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).В источнике
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