НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч Кубка Федерации с румынами откроет Екатерина АлександроваИспания вышла в финальную часть Кубка ФедерацииСерена Уильямс обыграла Остапенко в квалификации Кубка ФедерацииАндреев: теннисистки сборной России должны справиться с давлением матча Кубка ФедерацииРумынcкий барьер: рейтинги за РоссиюГлавное«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол РоналдуСборная России уступила команде Швеции в матче Евротура«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»«Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре, обыграв «Партизан»Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в ФалунеСпорт-ЭкспрессРоссия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерацииInc-news.ru15Inc-news.ruСпорт-ЭкспрессВести.RuRT на русскомТК ЗвездаBookmaker-ratings.ruMetaratingsРБКLiveSport.ruСпорт день за днемГазета.RuЧемпионатМатч ТВSports.ruGoTennis.ruРоссийская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).В источнике Комментировать3Подробнее о событии Кудерметова потерпела второе кряду поражение в матче отборочного цикла Кубка ФедерацииСпорт день за днем 12:30Вымучили. Россиянки с трудом прошли румынок без Халеп и вырвали путёвку в новый финал КФЧемпионат 15:40Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерацииСпорт-Экспресс 13:38Ещё по темеМатч Кубка Федерации с румынами откроет Екатерина АлександроваИспания вышла в финальную часть Кубка ФедерацииСерена Уильямс обыграла Остапенко в квалификации Кубка ФедерацииАндреев: теннисистки сборной России должны справиться с давлением матча Кубка ФедерацииРумынcкий барьер: рейтинги за РоссиюГлавное«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол РоналдуСборная России уступила команде Швеции в матче Евротура«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»«Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре, обыграв «Партизан»Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в ФалунеНовости