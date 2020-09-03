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Россия — Сербия 3:1
Нева Спорт
  • Телеканал Санкт-Петербург1:02
  • Москва 241:38
На стадионе «Динамо» в Москве стартовал второй тайм матча первого тура Лиги наций Россия — Сербия. Замен в перерыве тренеры не сделали.В источнике
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