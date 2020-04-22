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Россия стала 19-й страной мира по экспорту футболистов за 2019 год
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Отмечается, что у 186 стран есть представители за рубежом. Россия заняла в рейтинге 19-е место. На 2019 год в зарубежных чемпионатах выступали 230 российских футболистов.В источнике
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Россия занимает 19-е место в мире по экспорту футболистов, лидирует Бразилия

Советский спорт 02:17
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Россия заняла 19-е место в мире по оттоку футболистов за границу

Sport24.ru 02:02 
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Россия — 19-я страна мира по экспорту футболистов за 2019 год

Спорт-Экспресс 01:46
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