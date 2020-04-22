Россия стала 19-й страной мира по экспорту футболистов за 2019 год

Отмечается, что у 186 стран есть представители за рубежом. Россия заняла в рейтинге 19-е место. На 2019 год в зарубежных чемпионатах выступали 230 российских футболистов. В источнике