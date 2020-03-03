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Жеребьевка Лиги Наций. Сборная России узнает соперников
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В первом розыгрыше Лиги Наций сборная России не выполнила задачу, ведь не вышла из группы в Дивизион "А", осталась во второй из четырех лиг.В источнике
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Жеребьевка Лиги наций-2020. Сегодня Россия узнает, с кем сыграет осенью

Матч ТВ 02:10
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Жеребьевка Лиги наций-2020. Сегодня Россия узнает, с кем сыграет осенью

Sportbox.RU 02:10
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Сегодня пройдет жеребьевка Лиги наций – 2020/21. Что нужно знать об этом?

Спорт день за днем 02:08
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