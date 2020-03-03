НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГуберниев отреагировал на информацию о поддельных подписях РодченковаДрайзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛЭтап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителейФигуристка Аделина Сотникова завершила карьеруSoccer.ruЖеребьевка Лиги Наций. Сборная России узнает соперниковSputnik Грузия9Sputnik ГрузияСпорт-ЭкспрессSoccer.ruФакты и комментарииСпорт день за днемVesti.azua.Tribuna.comМатч ТВSoccer365.ruВ первом розыгрыше Лиги Наций сборная России не выполнила задачу, ведь не вышла из группы в Дивизион "А", осталась во второй из четырех лиг.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Жеребьевка Лиги наций-2020. Сегодня Россия узнает, с кем сыграет осеньюМатч ТВ 02:10Жеребьевка Лиги наций-2020. Сегодня Россия узнает, с кем сыграет осеньюSportbox.RU 02:10Сегодня пройдет жеребьевка Лиги наций – 2020/21. Что нужно знать об этом?Спорт день за днем 02:08рекламаГлавноеГуберниев отреагировал на информацию о поддельных подписях РодченковаДрайзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛЭтап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителейФигуристка Аделина Сотникова завершила карьеруНовости