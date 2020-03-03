Станислав Черчесов Футболист

Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались нам и в прошлую Лигу наций. C венграми играли пару лет назад перед Кубком конфедераций, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем, нам не привыкать. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на Лиге Наций.