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Широков оценил соперников сборной России по группе в Лиге наций
ГЛАС.RU
  • Телеканал 360°0:28
  • Piter.tv0:52
Ранее по итогам прошедшей в Амстердаме жеребьевки стало известно, что сборная России по футболу сыграет в группе 3 дивизиона Лиги наций УЕФА с командами Сербии, Турции и Венгрии.В источнике
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Станислав Черчесов
Футболист
Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались нам и в прошлую Лигу наций. C венграми играли пару лет назад перед Кубком конфедераций, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем, нам не привыкать. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на Лиге Наций.
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