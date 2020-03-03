Широков оценил соперников сборной России по группе в Лиге наций
Ранее по итогам прошедшей в Амстердаме жеребьевки стало известно, что сборная России по футболу сыграет в группе 3 дивизиона Лиги наций УЕФА с командами Сербии, Турции и Венгрии.В источнике Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались нам и в прошлую Лигу наций. C венграми играли пару лет назад перед Кубком конфедераций, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем, нам не привыкать. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на Лиге Наций.