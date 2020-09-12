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Российская газетаРоссийская газета
Медведев не смог выйти в финал US Open
Life.ru
  • МИР 242:52
  • Москва 245:06
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале россиянин уступил Доминику Тиму из Австрии.В источнике
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Медведев объяснил, почему не смог победить Тима в полуфинале US Open

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Медведев в трех сетах уступил Тиму в полуфинале US Open

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